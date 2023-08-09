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23:42, 9 августа 2023Интернет и СМИ

Украине предрекли потерю Одессы и Харькова

Fatto Quotidiano: Украина потеряет Харьков и Одессу в случае расширения НАТО

Фото: Foxie EdianiaK / Unsplash

Стремление НАТО к экспансии на Восток может привести к тому, что Украина потеряет Харьков, Сумы, Николаев и Одессу, заявил обозреватель Алессандро Орсини в своей статье для IL Fatto Quotidiano.

«Чем больше будет становиться НАТО, тем меньше будет Украина», — отметил журналист. По его словам, в настоящее время в регионе нарушен баланс сил. Он считает, что это произошло из-за вступления Финляндии в НАТО и военных поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Автор отметил, что в результате Россия была вынуждена расширить зону проведения специальной военной операции для обеспечения своей безопасности.

Также Орсини назвал циничными действия Вашингтона. По его словам, по вине Соединенных Штатов Украина рискует потерять контроль над несколькими городами.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не обменяет территории страны на членство в НАТО. «Я скажу, что мы никогда не обменяем любой статус на любые наши территории, мы не отдадим наши территории и никогда не будем менять на замороженный конфликт», — сказал он.

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    Марина Совина
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