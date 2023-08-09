«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче Кубка России

«Зенит» победил «Крылья Советов» со счетом 1:0 в матче Кубке России

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в Самаре и завершился победой гостей со счетом 1:0. Забитым мячом на 50-й минуте отличился нападающий Иван Сергеев.

Победа помогла петербуржцам закрепить лидерство в группе C: в активе сине-бело-голубых шесть очков. На второй строке располагается «Балтика» с тремя очками. «Крылья Советов» и «Ахмат» не имеют очков и занимают третье и четвертое места соответственно.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финальном матче столичный клуб обыграл «Краснодар». Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти ЦСКА оказался сильнее — 6:5.