Женщине с анорексией запретили принимать душ из-за риска сердечного приступа

В Великобритании врачи запретили студентке принимать душ из-за анорексии

В Великобритании врачи запретили студентке, страдающей от анорексии, принимать душ и водить машину из-за риска сердечного приступа. Историю молодой женщины опубликовал The Sun.

22-летняя Джесс Джонс рассказала, что села на диету после расставания с парнем. Она объяснила, что хотела добиться идеального тела, как у девушек в социальных сетях. Сначала Джесс просто ограничила потребление калорий, однако вскоре похудение стало навязчивой идеей. «Поскольку был локдаун, мне больше не на чем было сосредоточиться и я стала одержима отказом от еды. Иногда я переедала и потом болела», — говорит Джонс.

Девушка вспоминает, что во время болезни не ела до 12 дня, ежедневно проходила 20 тысяч шагов и все равно считала себя уродливой. Кроме того, она стала скрытной, прекратила общаться с друзьями, врала родителям и отдалилась от сестры-близнеца. «Мне говорили, что я просто должна есть, но я не могла», — описала свое состояние Джонс.

Молодая женщина призналась, что не позволяла близким помочь себе. Им удалось отвезти ее в больницу лишь когда Джесс обессилела настолько, что почти теряла сознание. «Я считала худобу чем-то гламурным. На самом же деле у меня выпадали волосы, ломались ногти, и я была слишком слаба, чтобы просто подняться по лестнице», — рассказала студентка.

В больнице врачи сказали, что, вероятно, у нее проблемы с фертильностью, поскольку месячные прекратились. Кроме того, они опасались, что обычное давление воды при приеме душа может спровоцировать сердечный приступ, поэтому на время ограничили гигиенические процедуры. По словам Джонс, лечение пищевого расстройства растянулось на полтора года. Сейчас ее вес вернулся к норме, но она продолжает консультации у врачей.

Ранее биохимик Станислав Шереметьев предупредил, что чрезмерно серьезное отношение к здоровой пище может привести к расстройствам пищевого поведения.

