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16:56, 10 августа 2023Россия

Момент уничтожения двигавшегося на Москву беспилотника попал на видео

«112» опубликовал момент уничтожения беспилотника с помощью ПВО в Подмосковье

Момент уничтожения беспилотника, двигавшегося на Москву, с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО) попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На представленном видео видно, как в небе над автомобильной трассой в Подмосковье взрывается некий объект. Затем появляются клубы дыма.

10 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых ударных беспилотниках, летящих в сторону столицы. Средства ПВО сбили беспилотники в Калужской области и в районе Центральной автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье.

Кроме того, во Внуково и Домодедово ночью вводили ограничения на прием и вылет самолетов. Позже все они были сняты.

6 августа дрон также пытался прорваться на территорию Москвы. В Минобороны тогда рассказали. что устройство заметили и уничтожили под Подольском. Сведений о пострадавших не поступало.

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    Анна Щербакова
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