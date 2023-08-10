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17:15, 10 августа 2023Наука и техника

Стало известно о близком завершении разработки БТ-3Ф

«Высокоточные комплексы»: инициативные ОКР по БТ-3Ф близки к завершению

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Инициативные опытно-конструкторские работы (ОКР) по разработке плавающего бронетранспортера БТ-3Ф близки к завершению. Об этом ТАСС стало известно в «Высокоточных комплексах».

Там напомнили, что изделие предназначено для транспортировки морской пехоты и сухопутных войск и способно оказать огневую поддержку десанту в боевых условиях.

«Бронетранспортер приспособлен для применения в морских условиях при волнении водной поверхности до трех баллов. Может транспортироваться автомобильным, воздушным (на самолетах типа Ил-76, Ан-124, на внешней подвеске вертолета Ми-26), морским и железнодорожным транспортом», — уточнили в холдинге.

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В августе 2022 года исполнительный директор «Курганмашзавода» Петр Тюков сообщил, что предварительные испытания бронетранспортера БТ-3Ф завершены.

В феврале того же года в «Ростехе» сообщили, что водоходные качества БТ-3Ф проверили в морских условиях.

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    Иван Потапов
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