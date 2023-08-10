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15:52, 10 августа 2023Среда обитания

Названы сроки ремонта Чонгарского моста

Ассоциация перевозчиков: Чонгарский мост отремонтируют за 7–10 дней

Фото: Врио губернатора Херс. обл. / ТАСС

Соединяющий Крым и Херсонскую область Чонгарский мост отремонтируют ориентировочно через семь-десять рабочих дней. Срок восстановления объекта у себя в Telegram-канале назвал глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.

Он сообщил, что в настоящее время ремонт идет в штатном режиме, мосту требуется замена бетонных балок. Цуркин отметил, что сроки восстановления зависят также от возможных угроз — ракетной опасности, во время которой работы прекращаются.

Кроме того, глава ассоциации напомнил, что контрольно-пропускной пункт Чонгар (Джанкой-Геническ) со стороны Херсонской области временно закрыт для проезда.

Об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Чонгарскому мосту стало известно 6 августа. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что только один снаряд достиг цели, а часть ракет были сбиты силами противовоздушной обороны.

Из-за удара оказалось повреждено дорожное полотно автомобильного моста. После удара по мосту проезд на Крымский полуостров начал временно осуществляться через пропускные пункты Армянск и Перекоп.

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    Мария Черкасова
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