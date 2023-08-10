Опубликовано видео из сгоревшей из-за взрыва дезодоранта квартиры под Москвой

Опубликованы кадры из загоревшейся из-за взрыва дезодоранта квартиры под Москвой

Опубликовано видео из квартиры в подмосковном Красногорске, где произошел пожар из-за взрыва баллона с дезодорантом. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно разбирающих завалы людей. Быстрому распространению огня способствовало большое количество лежавших в беспорядке вещей, отмечает канал. Все предметы и стены квартиры покрыты густым слоем сажи.

Перед взрывом баллон с дезодорантом несколько часов простоял на подоконнике под прямым воздействием солнечных лучей. Находившийся дома хозяин успел покинуть квартиру. На опубликованной видеозаписи видно вырывающиеся из окна клубы черного дыма.

9 августа в одном из многоквартирных домов Махачкалы произошел хлопок. Позднее было установлено, что речь идет о взрыве газовоздушной смеси. По факту случившегося начата проверка.