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14:13, 9 августа 2023Силовые структуры

Прокуроры и следователи проверят обстоятельства взрыва газа в Махачкале

Прокуратура и СК проводят проверку по факту взрыва газа в пятиэтажке в Махачкале
Начало событий в новости Названа предварительная причина взрыва газа в жилом доме в Махачкале

Кадр: «Известия»

Прокуратура Дагестана проводит проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Махачкале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте ЧП работают прокурор республики Виктор Эпп со своим первым заместителем Русланом Ляпиным и прокурор Советского района Махачкалы Назим Кехлеров.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства дадут оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

Также проводит проверку Следственный комитет (СК) России.

По предварительным данным, 9 августа произошел хлопок газовоздушной смеси в многоквартирном доме на улице Айвазовского в Махачкале.

Мэр города Юсуп Умавов заявил, что ЧП произошло в результате утечки газа. По его словам, жильцы эвакуированы, им окажут необходимую помощь.

Минздрав Дагестана сообщил о восьми пострадавших.

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    Любовь Ширижик
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