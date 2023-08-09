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13:34, 9 августа 2023Россия

Названа предварительная причина взрыва газа в жилом доме в Махачкале

Мэр Махачкалы Умавов заявил, что взрыв в жилом доме произошел из-за утечки газа

Кадр: Telegram-канал Главы Махачкалы Юсупа Умавова

Взрыв в жилом доме в Махачкале мог произойти из-за утечки газа. Предварительную причину инцидента назвал мэр города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.

По его словам, жильцы многоквартирного дома на улице Айвазовского эвакуированы, им окажут необходимую помощь. После того, как спасатели закончат работы на месте взрыва, будет проведено обследование здания. По его результатам примут решение о том, можно ли жильцам возвращаться в квартиры.

Ранее Минздрав Дагестана сообщил, что из-за взрыва пострадали восемь человек, в том числе ребенок, который получил черепно-мозговую травму и ранение глаза. Семи взрослым оказали помощь амбулаторно.

Взрыв газа в шестиэтажном доме в Махачкале произошел утром 9 августа. В результате оказались разрушены несколько квартир. Последствия произошедшего сняли на видео. На кадрах виден подъезд и одна из поврежденных квартир.

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    Константин Лысяков
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