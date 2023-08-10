В России рекордно подорожало дизельное топливо

Цена дизельного топлива на СПбМТСБ достигла рекордных 63,2 тыс. рублей за тонну

Бензин и дизельное топливо в России продолжают дорожать. На торгах 10 августа стоимость дизеля достигла исторического максимума, превысив отметку в 63 тысячи рублей (63 223 рубля) за тонну. За день цена подскочила на 1,68 процента, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

В то же время бензин марки Аи-92 вырос до 62 454 рублей, а Аи-95 — до 68 409 рублей. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) подскочила на 5,31 процента и торговалась по 16,8 тысячи рублей. Мазут вырос в цене на 0,51 процента, до 34,3 тысячи.

Для стабилизации ситуации на рынке правительство России обязало нефтяные компании продавать на бирже больше топлива. Минимальная доля продажи бензина увеличилась с 12 до 13 процентов от общего объема производства, дизеля — с 8,5 до 9,5 процента. СПбМТСБ объяснила, что на рост цены дизельного топлива и бензина повлияло сокращение на 50 процентов демпферных выплат нефтяникам, которое начнет действовать в следующем месяце.