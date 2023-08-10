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09:50, 10 августа 2023Мир

Захарова нашла противоречие в позиции Госдепа по Украине

Захарова: слова пресс-секретаря Госдепа противоречат заявлениям госсекретаря США

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Слова пресс-секретаря Госдепартамента США Мэттью Миллера о том, что Вашингтон якобы не принуждает Киев отказаться от мирных переговоров, прямо противоречат заявлениям американского госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Когда это мы принуждали Украину отказываться от переговоров? Не знаю, но это не так», — процитировала она своего американского коллегу, приведя также ряд противоположных высказываний Блинкена, утверждавшего, что Киеву «не о чем вести переговоры» до момента возвращения своих территорий.

«Мне просто интересно, у них один Госдепартамент или два?» — задала риторический вопрос Захарова.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон будет вынужден признать свое поражение в случае мирного разрешения конфликта на Украине.

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    Виктория Кондратьева
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