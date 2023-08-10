В Купянском районе объявили эвакуацию 37 населенных пунктов

Канашевич объявил эвакуацию 37 населенных пунктов в Купянском районе

В Купянском районе Харьковской области объявили эвакуацию 37 населенных пунктов. Такое распоряжение дал исполняющий обязанности главы военной администрации района Андрей Канашевич, передает Telegram-канал Klymenko Time.

Эвакуация распространяется на 27 населенных пунктов из Дворичанского муниципалитета, пять из Кондрашевского, три из Купянского и еще два из Куриловского муниципалитетов.

Ранее Канашевич призвал жителей Купянского района покинуть свои дома из-за российского наступления.

7 августа британская газета The Guardian сообщила, что Российская армия начала наступление на харьковском направлении с целью установить контроль над регионом, в то время как украинские силы сместилось на юг и восток республики.