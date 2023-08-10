Старейший бодибилдер в мире раскрыл секрет поддержания формы

Старейший бодибилдер Аррингтон заявил, что с возрастом нужно менять тренировки

90-летний бодибилдер Джим Аррингтон из американского Лос-Анджелеса раскрыл секрет поддержания формы. Его слова приводит Men’s Health.

Аррингтон, который попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина-бодибилдер в мире, рассказал, что тратит на тренировки по два часа не менее двух раз в неделю. При этом он подчеркнул, что нужно уметь прислушиваться к своему телу и знать, что с возрастом следует изменить режим тренировок.

Американец заявил, что рекорд наполнил его новой страстью к бодибилдингу. «Меня вдохновляют люди, которые подходят и говорят, что я их вдохновляю», — добавил он.

В апреле заведующий отделением травматологии и ортопедии клиники ЦКБ «РЖД-медицина» Василий Строганов назвал важные упражнения для людей после 30 лет. Врач заявил, что у взрослого работающего человека должна быть ежедневная нагрузка. При этом в приоритете должны быть работа и тонус мышц для улучшения кровоснабжения и питания хрящей.