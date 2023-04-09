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14:04, 9 апреля 2023Спорт

Врач назвал важные упражнения для людей после 30 лет

Врач Строганов посоветовал людям после 30 лет каждый день проходить по десять тысяч шагов

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Заведующий отделением травматологии и ортопедии клиники ЦКБ «РЖД-медицина» Василий Строганов назвал важные упражнения для людей после 30 лет. Его слова приводит Life.

Врач заявил, что у взрослого работающего человека должна быть ежедневная нагрузка. При этом в приоритете должны быть работа и тонус мышц для улучшения кровоснабжения и питания хрящей. Он подчеркнул, что интенсивные тренировки необязательны. Вместо этого достаточно утром выполнить суставную гимнастику.

Строганов посоветовал каждый день проходить по десять тысяч шагов и подниматься по лестнице вместо лифта. Также он назвал полезными упражнения на брюшной пресс, ягодичные мышцы, квадрицепс и выпрямляющие мышцы спины.

9 апреля врач-травматолог-ортопед Илья Мальцев заявил, что при занятиях бегом важно грамотно делать разминку и соблюдать разумный режим тренировок. В противном случае неправильная техника может привести не только к боли, но и серьезным изменениям в суставах.

Анастасия Борисова
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