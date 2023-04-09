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04:58, 9 апреля 2023Спорт

Врач рассказал об особенностях безопасного бега

Врач Мальцев назвал разминку и соблюдение режима тренировок составляющими безопасного бега

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

При занятиях бегом важно грамотно делать разминку и соблюдать разумный режим тренировок. В противном случае неправильная техника может привести не только к боли, но и серьезным изменениям в суставах, об особенностях безопасного занятия спортом агентству «Прайм» рассказал врач-травматолог-ортопед Илья Мальцев.

По словам медика, у бегунов чаще всего страдают коленные суставы. Выбор типа нагрузки, работа с техникой бега помогут избежать нежелательных травм. Кроме того, для сохранения суставов важно проводить комплекс специальных мероприятий. Они позволяют привести в работоспособное состояние мышечный каркас и кровообращение, подчеркнул Мальцев.

Травматолог указал на важность качественной разминки перед бегом. Врач посоветовал бегунам делать упражнения на ягодичные, икроножные мышцы и коленные суставы.

Также нужно учесть, что травмы коленных суставов зависят от биомеханики стоп, то есть наличия или отсутствия плоскостопия и лишнего веса. Начинающим бегунам лучше проконсультироваться с тренером, а также серьезно отнестись к технической подготовке, подытожил Мальцев.

6 апреля фитнес-тренер Анна Варакина дала советы по похудению с помощью одной ходьбы. По словам специалиста, 30-минутная прогулка может сжечь как минимум 150 калорий. Для этого нужно ходить по пересеченной местности, в частности, по холмам, песчаному берегу и лесной тропинке. Во-вторых, можно заняться интенсивной ходьбой или чередовать ходьбу с бегом трусцой.

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Марина Совина
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