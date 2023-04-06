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07:50, 6 апреля 2023Спорт

Тренер дала советы по похудению с помощью одной ходьбы

Тренер Варакина заявила, что ходьба по пересеченной местности и лестнице поможет похудеть

Фото: Lindsay Henwood / Unsplash

Фитнес-тренер Анна Варакина дала советы по похудению с помощью одной ходьбы. Ее слова приводит Life.

Варакина заявила, что 30-минутная прогулка может сжечь как минимум 150 калорий. Для этого нужно ходить по пересеченной местности, в частности, по холмам, песчаному берегу и лесной тропинке. Во-вторых, можно заняться интенсивной ходьбой или чередовать ходьбу с бегом трусцой.

Также тренер посоветовала ходить с нагрузкой. Для этого можно повесить на плечи утяжеленный рюкзак и постепенно добавлять килограммы. Кроме того, можно заняться скандинавской ходьбой, так как, задействовав руки, будут сожжены дополнительные калории. Последней Варакина назвала ходьбу по лестнице, так как она укрепляет мышцы и суставы ног.

2 марта фитнес-тренер Светлана Бутова назвала альтернативу зарядке. По ее словам, вместо утренних упражнений можно ходить по лестнице. Бутова заявила, что человеку без физической подготовки стоит подниматься на один-два этажа вверх в спокойном темпе.

Анастасия Борисова
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