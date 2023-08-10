Хабиб Нурмагомедов выбрал лучший матч в истории футбола

Экс-боец Хабиб Нурмагомедов назвал лучшим матчем в истории футбола финал ЧМ-2022

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал лучший матч в истории футбола. Его слова передает Gorilla Fighting в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-боец рассказал, что был на финале чемпионата мира-2018 в России, однако выбрал другой матч.

«Финал в 2022 году на катарском чемпионате мира показал, что именно для меня этот матч был лучшим за всю историю. И в моей жизни это тоже эмоционально лучший матч, который я смотрел», — заявил он. Нурмагомедов добавил, что у Лионеля Месси получился счастливый конец как в индийских фильмах или турецких сериалах.

Сборная Аргентины, капитаном которой является Месси, одержала победу над Францией и третий раз в истории завоевала трофей. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках.