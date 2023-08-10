Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мари Боузкова
Сегодня
20:40 (Мск)
Дарья Касаткина
Монреаль
Лоренцо Музетти
Сегодня
21:10 (Мск)
Даниил Медведев
Торонто
Жальгирис
0:0
1-й тайм
live
Хеккен
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Ахмат
Сегодня
20:00 (Мск)
Балтика
Фонбет Кубок России|Группа C
Будё-Глимт
1:0
1-й тайм
live
Пюник
Лига конференций|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шериф
Сегодня
20:00 (Мск)
БАТЭ
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
19:11, 10 августа 2023Спорт

Хабиб Нурмагомедов выбрал лучший матч в истории футбола

Экс-боец Хабиб Нурмагомедов назвал лучшим матчем в истории футбола финал ЧМ-2022

Фото: Molly Darlington / Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал лучший матч в истории футбола. Его слова передает Gorilla Fighting в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-боец рассказал, что был на финале чемпионата мира-2018 в России, однако выбрал другой матч.
«Финал в 2022 году на катарском чемпионате мира показал, что именно для меня этот матч был лучшим за всю историю. И в моей жизни это тоже эмоционально лучший матч, который я смотрел», — заявил он. Нурмагомедов добавил, что у Лионеля Месси получился счастливый конец как в индийских фильмах или турецких сериалах.

Сборная Аргентины, капитаном которой является Месси, одержала победу над Францией и третий раз в истории завоевала трофей. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Погиб еще один пострадавший при обстреле ВСУ приграничного региона России

    Мать с сыном выгнали из гостиницы во время путешествия из-за запрета на детей

    Хабиб Нурмагомедов выбрал лучший матч в истории футбола

    Россияне за 50 секунд вынесли из магазина технику на 300 тысяч рублей

    Страны ЭКОВАС потребовали ввести в действие резервные войска у границы с Нигером

    Названы полезные продукты для людей с заболеваниями сердца и сосудов

    Названы сроки реструктуризации «Яндекса»

    Для российских вертолетов создадут новый бортовой комплекс обороны

    Мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за черепа на книжной полке

    Россиянка попыталась снять квартиру в Дубае и лишилась денег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости