Российские космонавты завершили выход в открытый космос

Роскосмос: космонавты Прокопьев и Петелин завершили выход в открытый космос

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили выход в открытый космос. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.

Прокопьев и Петелин переместили переносное рабочее место для фиксации и перемещения космонавта с модуля «Рассвет» на «Науку» с помощью манипулятора ERA. Также они установили экраны микрометеороидной защиты на «Рассвете».

Закрытие выходного люка модуля «Поиск» состоялось в 00:19 по московскому времени четверга, 10 августа. Космонавты работали на внешней поверхности Международной космической станции (МКС) 6 часов 35 минут.

Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос примерно в 17:45 по Москве в среду, 9 августа.

6 августа российский корабль «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором. В результате маневра высота орбиты станции увеличилась на полкилометра и составила 416,4 километра.