Российские космонавты начали выход в открытый космос

Российские космонавты на МКС начали выход в открытый космос

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, находящиеся на Международной космической станции (МКС), начали выход в открытый космос. Об этом в ходе трансляции сообщил «Роскосмос ТВ».

Открытие выходного люка малого исследовательского модуля «Поиск» состоялось примерно в 17:45 по московскому времени. В открытом космосе Прокопьев и Петелин проведут около 6 часов 45 минут.

Во время внекорабельной деятельности космонавты, в частности, смонтируют дополнительные экраны защиты от микрометеоритов на модуле «Рассвет» и установят на модуле «Наука» переносное рабочее место для фиксации и перемещения космонавта.

Ранее ученые Университета Бирмингема (Великобритания) и Исследовательского центра Гленна НАСА (США) показали, что концентрации потенциально вредных веществ в пыли, собираемой системами фильтрации воздуха на МКС, превышают концентрации, обнаруженные в домашней пыли на Земле.