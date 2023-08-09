На МКС обнаружили большие концентрации загрязнителей

В воздушных фильтрах МКС нашли большие концентрации органических загрязнителей

Ученые Университета Бирмингема (Великобритания) и Исследовательского центра Гленна НАСА (США) показали, что концентрации потенциально вредных веществ в пыли, собираемой системами фильтрации воздуха на МКС, превышают концентрации, обнаруженные в домашней пыли на Земле. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Environmental Science & Technology Letters. Пресс-релиз доступен на сайте Phys.org.

Загрязняющие вещества, обнаруженные в «космической пыли», включали полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ), гексабромциклододекан (ГБЦДД), бромированные антипирены (БОД), фосфорорганические эфиры (ОПЭ), полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), перфторалкильные вещества (ПФАС), и полихлорированные бифенилы (ПХБ).

Хотя концентрации органических загрязнителей, обнаруженных в пыли с МКС, часто превышали средние значения, обнаруженные в домах и других помещениях в США и Западной Европе, уровни этих соединений, как правило, находились в пределах диапазона, обнаруженного на Земле.

Концентрации ПБДЭ в образце пыли, попадающие в диапазон концентраций, обнаруженных в домашней пыли в США, могут быть связаны с использованием на МКС огнестойких добавок, таких как дигидрофосфат аммония, для изготовления тканей и лямок. Ученые считают, что использование коммерчески доступных готовых предметов, которые доставляются на борт для личного использования астронавтами, таких как камеры, MP3-плееры, планшетные компьютеры, медицинские устройства и одежда, являются потенциальными источниками многих обнаруженных химических веществ.

Воздух внутри МКС постоянно рециркулирует с частотой от 8-10 циклов в час. Несмотря на то что происходит удаление СО2 и газообразных фаз загрязняющих веществ, степень удаления таких химических загрязнителей, как бромсодержащие антипирены, неизвестна. Высокие уровни ионизирующего излучения могут ускорить старение материалов, включая расщепление пластиковых изделий на микро- и нанопластики, которые переносятся по воздуху в условиях микрогравитации.