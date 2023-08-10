Здание Купянского горсовета пострадало в результате взрыва

В Харьковской области сообщили о повреждении здания Купянского горсовета

Здание Купянского горсовата в Харьковской области повреждено в результате взрыва. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Как утверждает Синегубов, в полночь по Купянску был нанесен удар управляемой авиабомбой ФАБ-250. В результате взрыва повреждения получило здание городского совета.

Ранее власти Купянского района призвали жителей эвакуироваться из-за наступления российских сил. Также допускается, что из 53 населенных пунктов района, расположенных в близи зоны боевых действий, могут принудительно эвакуировать детей.

8 августа стало известно, что российские войска заняли более выгодные позиции в Харьковской области. На более выгодные рубежи удалось встать близ населенного пункта Ольшаны.