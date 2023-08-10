Тренер назвал ошибку Дзюбы перед отъездом за границу

Тренер Божович заявил, что Дзюбе стоило перейти в сербскую «Црвену Звезду»

Черногорский тренер Миодраг Божович, работавший с несколькими клубами Российской премьер-лиги, назвал ошибку нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы перед отъездом за границу. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что футболисту стоило переезжать не в Турцию, а в Сербию, и перейти в «Црвену Звезду». «Я ему звонил, а он не поднимал трубку. Он был бы героем! И клубу был нужен такой нападающий», — посчитал Божович.

С августа по ноябрь 2022 года Дзюба выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор». В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Футболист принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени.

Дзюба и Божович работали вместе в 2018 году. На тот момент тренер возглавлял тульский «Арсенал».