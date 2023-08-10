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22:43, 10 августа 2023Мир

США нарастили выпуск поставляемых ВСУ снарядов натовского калибра

Пентагон: США нарастили выпуск поставляемых Киеву 155-миллиметровых снарядов

Фото: Nikita Tsitsagi / Globallookpress.com

США нарастили выпуск поставляемых Вооруженным силам Украины (ВСУ) 155-миллиметровых снарядов до 24 тысяч штук в месяц, об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, пишет РИА Новости.

Как указал пресс-секретарь ведомства, производство снарядов натовского калибра нарастили «примерно с 14 тысяч в месяц по состоянию на февраль 2022 года приблизительно до 24 тысяч». Райдер пообещал, что в 2024 году американская сторона доведет выпуск этого вида снарядов до 80 тысяч боеприпасов в месяц.

Пресс-секретарь добавил, что Киеву было передано более 2 миллионов снарядов для артиллерийских орудий западного образца.

Ранее глава американского Генштаба Марк Милли пообещал, что поставки США боеприпасов украинской армии не приведут к опасному истощению запасов и не поставят под угрозу безопасность страны.

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    Марина Совина
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