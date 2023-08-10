Российский врач обвинил хирурга Хайдарова в неудачной пластике ягодиц

Врач Александр Вдовин обвинил хирурга Хайдарова в неудачной пластике ягодиц

Российский челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин обвинил звездного хирурга Тимура Хайдарова в неудачной пластике. Его комментарий публикует KP.RU.

Врач заявил, что пострадал от рук коллеги в 2017 году, когда увеличил у него ягодицы, которые после процедуры оказались разного размера и воспалились. Впоследствии у пациента образовался фиброз тканей, а в результате вскрытия выяснилось, что во время операции в ране был забыт кусок марли. «За супер-пупер-импланты с меня взяли 1,75 миллиона рублей! А теперь у меня гниет жопа после пластики у Хайдарова», — возмутился мужчина.

В результате Вдовин обратился к другому врачу. В предоставленном изданию медицинском заключении указано, что у него диагностировали «периимплантное воспаление мягких тканей левой ягодицы, абсцесс мягких тканей левой ягодицы и рану левой ягодичной области». Пациенту предложили срочную госпитализацию, от которой он отказался.

Вдовин объяснил, что изначально хотел мирно решить проблему, однако ему не удалось договориться с Хайдаровым. В данный момент он собирается добиться от хирурга денежного возмещения официальным способом.

«Я нанял адвоката и намерен потребовать у Хайдарова 10 миллионов рублей компенсации — за все моральные страдания, переделку у другого врача и другие операции. Из-за изуродованной задницы у меня "поехала" вся некогда хорошая фигура», — заключил медик.

Ранее певицы Слава и Любовь Успенская обвинили Хайдарова в некачественно проведенных операциях. В частности, Слава публично рассказала о неудачной пластической операции на груди и продемонстрировала большие шрамы на теле. На признание Славы отреагировала Успенская, которая увеличила ягодицы у Хайдарова в 2021 году. Она выразила поддержку коллеге и назвала доктора мясником.

Врач, в свою очередь, заявил, что выполнил работу профессионально, а артистки вымогают у него крупную сумму денег. На его сторону встали отечественные звезды, которые тоже успели побывать его клиентами, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Инстасамка и другие.

Также сообщалось, что Хайдарова захотели привлечь к ответственности недовольные его работой пациентки. Адвокат Елена Сенина, которая представляет интересы Славы и Успенской, подготовила коллективные заявления о проверке наличия составов преступлений в действиях Хайдарова, а также приближенных к нему лиц.