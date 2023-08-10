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12:00, 10 августа 2023Россия

Под Петербургом охранник пытался затащить в бытовку 12-летнего подростка

«Фонтанка»: под Санкт-Петербургом охранник пытался затащить в бытовку школьника

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Во Всеволожском районе под Санкт-Петербургом охранник газопровода пытался затащить в бытовку 12-летнего школьника и поцеловать его. Об этом рассказала «Фонтанке» мать пострадавшего подростка.

Женщина пояснила, что отпустила сына одного кататься на квадроцикле. В районе деревни Вирки его остановил мужчина.

По словам несовершеннолетнего, незнакомец тянул его за руку в бытовку, пытался обнять и поцеловать. Перепуганный школьник сумел вырваться и уехал.

Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на ребенка. Им оказался 55-летний мужчина, зарегистрированный в Колпино. В начале 1990-х он привлекался к ответственности за мужеложество, а потом за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде 17-летний воспитанник интерната заявил в полицию о домогательствах со стороны 46-летней сотрудницы. По обращению юноши была организована проверка, в ситуации начали разбираться следователи.

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    Анна Щербакова
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