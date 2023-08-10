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20:35, 10 августа 2023Ценности

Раскрыта визуально старящая женщин ошибка во внешнем виде

Фото: spaxiax / Shutterstock / Fotodom

Блогерша Дейдра (фамилия неизвестна), специализирующаяся на теме модной индустрии, раскрыла распространенную ошибку, которая визуально старит женщин. Соответствующий комментарий приводит Еxpress.co.uk.

По словам инфлюэнсерши, зрелым людям не следует носить одежду черных оттенков. Она объяснила, что с возрастом кожа становится тоньше и бледнее, а темные цвета лишь подчеркивают косметические дефекты, такие как морщины.

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При этом, по словам Дейдры, необязательно вовсе отказываться от таких предметов гардероба. Она уточнила, что закрепленный на шее светлый шарф или ожерелье из жемчуга могут сделать внешний вид более удачным. «Это даст вам внутреннее сияние. Шикарные французские дамы любят жемчуг не просто так!» — высказались она.

Ранее российская стилистка Лена Червова назвала пять удешевляющих мужскую внешность деталей. По словам специалистки, испортить образ способны тонкие джемперы, а также облегающие рубашки и футболки, которые подчеркивают недостатки фигуры.

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    Екатерина Ештокина
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