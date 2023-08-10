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21:53, 10 августа 2023Мир

В США заявили о желании Польши захватить часть Украины

Макгрегор заявил о желании Польши захватить часть Украины после ее распада

Фото: Unsplash

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил, что Польша и Латвия могут ввести свои войска на Западную Украину. Об этом он высказался в беседе с YouTube-каналом Stephen Gardner.

В интервью Макгрегор заявил о желании Польши захватить часть Украины после ее распада. «Поляки не скрывают того факта, что они расценивают большую часть Западной Украины <…> как свои бывшие территории», — подчеркнул он.

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По мнению военного из США, Украина находится на грани полного краха, у нее также нет шансов на победу в конфликте с Россией. Поэтому он предположил, что Варшава и Вильнюс воспользуются ситуацией для ввода своих войск. «Они могут преподнести это в духе: мы спасаем то, что осталось от Украины», — заключил Макгрегор.

Ранее Макгрегор предполагал, что польско-латвийская группировка может продвинуться вглубь украинской территории более чем на 300 километров и создать там подконтрольный анклав. До этого он заявлял, что в США сформируют коалицию для вторжения на Украину, в которой основную роль сыграют восточноевропейские страны.

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    Марина Совина
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