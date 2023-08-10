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01:43, 10 августа 2023Интернет и СМИ

Раскрыта польза переворота в Нигере для России

ABC: переворот в Нигере может пойти на пользу России в противостоянии с Европой

Фото: Balima Boureima / Reuters

Смена власти в Нигере может пойти на пользу России в противостоянии с Европой. Об этом сообщает испанская газета ABC.

«Сахель — идеальный регион для стратегии [президента России] Владимира Путина по созданию "зажима" против Европы», — говорится в материале.

По словам автора статьи, дальнейшее развитие ситуации в Нигере может пойти по примеру Мали и Буркина-Фасо, в которых Францией было утрачено былое влияние.

Ранее посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Олег Озеров заявил, что Москва не станет вмешиваться в дела Нигера, поскольку считает подобные действия контрпродуктивными. Он подчеркнул, что народ Нигера должен самостоятельно урегулировать сложившуюся ситуацию. Озеров также добавил, что Россия вопреки заявлениям западных стран «не сеет хаос, не подготавливает и не производит перевороты».

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    Марина Совина
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