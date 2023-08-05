В МИД России назвали контрпродуктивным вмешательство в дела Нигера

Посол МИД Озеров: вмешательство в дела Нигера является контрпродуктивным

Россия не намерена вмешиваться в дела Нигера, поскольку считает подобные действия контрпродуктивными. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров в эфире «Радио России».

Он отметил, что вмешательство Москвы не сможет поспособствовать разрешению конфликта в стране. «Россия рассматривает то, что происходит в этих странах, как их внутреннее дело, и Россия не вмешивается в эти процессы», — подчеркнул Озеров.

По его словам, необходимо позволить народу Нигера самостоятельно урегулировать сложившуюся ситуацию. Посол указал, что произошедший в стране государственный переворот может быть связан с социальными, политическими, экономическими, этническими и этно-религиозными процессами внутри нее.

Озеров также добавил, что Россия вопреки заявлениям западных стран «не сеет хаос, не подготавливает и не производит перевороты». По его мнению, Запад всегда стремится обвинить Москву в причастности к каким-либо событиям, пытаясь таким образом замаскировать крах своей политики на Африканском континенте.

В ночь на 27 июля военные в Нигере объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Военный мятеж в Нигере возглавили служащие президентской гвардии под руководством генерала Абдурахмана Чиани, которого впоследствии провозгласили новым главой страны.