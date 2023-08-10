На Украине обратились к лидерам зарубежных стран из-за российских спортсменов

На Украине захотели ограничить въезд российских спортсменов за границу

Депутат парламента Украины и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк в Telegram-канале рассказал о проекте Верховной рады, связанным с запретом для российских и белорусских спортсменов на въезд в страны для участия в международных турнирах.

Верховная рада Украины обратилась к лидерам и парламентам зарубежных стран с просьбой ограничивать попадание российских и белорусских спортсменов за границу, а также спортивным делегациям. По мнению Беленюка, это поспособствует их отстранению.

18 июля председатель оргкомитета Олимпийских игр-2024 Тони Эстанге заявил, что решение по участию россиян примут не ранее сентября. Он подчеркнул, что будет учитываться, получат ли спортсмены разрешение от спортивных федераций на участие в квалификационных соревнованиях.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.