Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мари Боузкова
Сегодня
20:30 (Мск)
Дарья Касаткина
Монреаль
Лоренцо Музетти
Сегодня
21:00 (Мск)
Даниил Медведев
Торонто
Жальгирис
Сегодня
19:00 (Мск)
Хеккен
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Ахмат
Сегодня
20:00 (Мск)
Балтика
Фонбет Кубок России|Группа C
Будё-Глимт
Сегодня
19:00 (Мск)
Пюник
Лига конференций|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шериф
Сегодня
20:00 (Мск)
БАТЭ
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
12:39, 10 августа 2023Спорт

На Украине обратились к лидерам зарубежных стран из-за российских спортсменов

На Украине захотели ограничить въезд российских спортсменов за границу
Жан Беленюк

Жан Беленюк. Фото: Leah Millis / Reuters

Депутат парламента Украины и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк в Telegram-канале рассказал о проекте Верховной рады, связанным с запретом для российских и белорусских спортсменов на въезд в страны для участия в международных турнирах.

Верховная рада Украины обратилась к лидерам и парламентам зарубежных стран с просьбой ограничивать попадание российских и белорусских спортсменов за границу, а также спортивным делегациям. По мнению Беленюка, это поспособствует их отстранению.

18 июля председатель оргкомитета Олимпийских игр-2024 Тони Эстанге заявил, что решение по участию россиян примут не ранее сентября. Он подчеркнул, что будет учитываться, получат ли спортсмены разрешение от спортивных федераций на участие в квалификационных соревнованиях.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор рассказал о прорыве линии обороны ВСУ под Кременной

    В России собрались спасать военные заводы от банкротства за счет бюджета

    Известный комик побывал в США и раскрыл отношение американцев к россиянам

    Опубликованы первые фото Лады Дэнс из больницы

    Названа причина изменения тактики украинских войск

    «Вымпелком» оштрафовали на миллион из-за фильмов с ЛГБТ

    Лукашенко пригласил Лулу да Силву в Белоруссию

    Дальность стрельбы САУ «Мальва» увеличат

    43-летняя звезда «Не родись красивой» раскрыла секрет стройности без диет

    На Украине обратились к лидерам зарубежных стран из-за российских спортсменов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости