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16:15, 18 июля 2023Спорт

В оргкомитете Олимпиады-2024 назвали сроки принятия решения по допуску россиян

В оргкомитете ОИ-2024 заявили, что решение по участию россиян примут не ранее сентября

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Названы сроки принятия решения по допуску российских спортсменов на Олимпиаду в Париже. Председателя оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге цитирует Inside the Games.

«Решение будет принято не ранее сентября 2023 года», — заявил Эстанге. Он подчеркнул, что также будет учитываться, получат ли спортсмены разрешение от спортивных федераций на участие в квалификационных соревнованиях и будут ли кандидатуры одобрены Международным олимпийским комитетом (МОК).

Ранее стало известно, что 26 июля 2023 года МОК разошлет национальным олимпийским комитетам (НОК) приглашения на Игры-2024. Отмечалось, что письма не получат Россия, Белоруссия и Гватемала, отстраненная с сентября 2022 года.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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    Дарья Коршунова
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