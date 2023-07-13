Стало известно об отказе МОК пригласить Россию на Игры-2024 в установленную дату 26 июля

Стало известно об отказе Международного олимпийского комитета (МОК) пригласить сборные России и Белоруссии на Олимпийские игры 2024 года в Париже в установленную дату. Об этом сообщает ТАСС.

Дата принятия решения по допуску российских и белорусских спортсменов — 26 июля 2023 года. В этот день МОК разошлет приглашения на Игры 203 Национальным олимпийским комитетам (НОК). По информации издания, письма не получат Россия, Белоруссия и Гватемала, отстраненная с сентября 2022 года.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

Олимпийские игры в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года. На данный момент окончательное решение о допуске россиян к соревнованиям до сих пор не принято.