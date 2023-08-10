Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:08, 10 августа 2023Россия

Появились кадры разрушений в СНТ под Москвой из-за падения обломков дрона

Shot опубликовал кадры повреждений в СНТ под Москвой после падения обломков БПЛА

Появились кадры разрушений в подмосковном СНТ после падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи видны поврежденные заборы и здание. По словам оператора, сначала обломок дрона ударил в крышу дома, после чего пролетел через участок и сквозь два ограждения.

Как пишут авторы поста, СНТ находится недалеко от дублера Минского шоссе в Одинцовском городском округе, где также упали обломки беспилотника. Всего незначительные разрушения получили два дома. Пострадавших нет. Местные власти пообещали владельцам дач помочь с их восстановлением.

Ранее в сети появились кадры с моментом уничтожения двигавшегося на Москву беспилотника средствами противовоздушной обороны. На записи видно, как в небе над автомобильной трассой взрывается некий объект, после чего появляются клубы дыма.

10 августа российская система ПВО уничтожила два ударных беспилотника, летевших в сторону столицы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, дроны были сбиты в Калужской области и в районе Центральной автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме заявили о недостатке времени у украинцев для контрнаступления

    В ДНР назвали самые горячие направления фронта

    На популярном курорте Европы мужчины побили туристку за место на шезлонге

    Европейской стране предрекли экологическую катастрофу

    Популярный комик рассказал о слезах из-за приглашения на шоу Харламова

    Скандальная звезда «Золушки» лишится дома из-за забастовки актеров

    Рианна родила дочь

    Стало известно о намерении Мбаппе остаться в ПСЖ

    Президент Зимбабве пообещал всем голосующим за его партию попадание в рай

    Стилист перечислил модные варианты окрашивания волос для женщин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости