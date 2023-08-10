Появились кадры разрушений в СНТ под Москвой из-за падения обломков дрона

Shot опубликовал кадры повреждений в СНТ под Москвой после падения обломков БПЛА

Появились кадры разрушений в подмосковном СНТ после падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи видны поврежденные заборы и здание. По словам оператора, сначала обломок дрона ударил в крышу дома, после чего пролетел через участок и сквозь два ограждения.

Как пишут авторы поста, СНТ находится недалеко от дублера Минского шоссе в Одинцовском городском округе, где также упали обломки беспилотника. Всего незначительные разрушения получили два дома. Пострадавших нет. Местные власти пообещали владельцам дач помочь с их восстановлением.

Ранее в сети появились кадры с моментом уничтожения двигавшегося на Москву беспилотника средствами противовоздушной обороны. На записи видно, как в небе над автомобильной трассой взрывается некий объект, после чего появляются клубы дыма.

10 августа российская система ПВО уничтожила два ударных беспилотника, летевших в сторону столицы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, дроны были сбиты в Калужской области и в районе Центральной автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье.