Игравший в «Тереке» футболист рассказал о шутках Кадырова

Футболист Темников рассказал, как Рамзан Кадыров шутил на тренировках «Терека»

Российский защитник «Кубани» Иван Темников, выступавший за грозненский «Терек», рассказал о шутках главы Чечни Рамзана Кадырова. Его слова приводит Sport24.

Футболист вспомнил, что Кадыров участвовал в тренировках команды и выходил на поле. «Приезжал к нам с охранниками и бил по воротам. Все с шутками: "Смотрите, как умею"», — заявил он. Темников добавил, что после одной из успешных игр Кадыров тепло поздравил его.

Темников выступал за «Терек», в данный момент называющийся «Ахматом», с 2013-го по 2014-й. Он также известен по выступлениям за московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород».

28 февраля бывший футболист «Ахмата» Заурбек Плиев рассказал о подарках, которые делал Кадыров. По его словам, политик дарил воспитанникам клуба Ризвану Уциеву и Магомеду Митришеву Mercedes.