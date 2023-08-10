Тренер назвал опасные для здоровья упражнения

Фитнес-тренер Прыгунов назвал приседания со штангой опасными для здоровья

Мастер спорта по бодибилдингу, фитнес-тренер Михаил Прыгунов назвал опасные для здоровья упражнения. Его слова передает «Газета.Ru».

Прыгунов рассказал, что одним из самых опасных являются приседания со штангой, дающие прямую осевую нагрузку на позвоночник. Он отметил, что неправильные движения могут привести к образованию грыжи. «Во время приседания сохраняйте естественные изгибы в позвоночнике — не горбитесь и не переразгибайте спину», — объяснил тренер.

Еще одно опасное упражнение — становая тяга. По словам специалиста, оно оказывает большую нагрузку на мышцы-разгибатели корпуса и может привести к повреждению межпозвоночных дисков.

Также Прыгунов подчеркнул, что оказать негативное влияние на здоровье могут и другие скоростно-силовые упражнения с отягощением, например, рывки штанги или взятия штанги на грудь. Он посоветовал оттачивать технику упражнений с минимальным весом и тренировать гибкость всех суставов и позвоночника.

Ранее тренер Ирина Ротач рассказала, как правильно выполнять приседания со штангой. Для повышения безопасности она рекомендовала всегда использовать страховочные стойки в силовой раме, а также научиться сбрасывать штангу.