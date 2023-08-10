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05:02, 10 августа 2023Мир

Трамп заподозрил демократов в попытках сжульничать на выборах

Дональд Трамп: демократы попытаются сжульничать на выборах президента США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reba Saldanha / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsMax заявил, что его политические оппоненты из Демократической партии попытаются сжульничать на выборах американского лидера.

«Мы этого не позволим, потому что эти выборы будут самыми важными в истории нашей страны», — заявил политик. По его словам, Соединенные Штаты «катятся в ад».

Бывший американский лидер также отметил, что Белый дом уже совершает вмешательство в выборы, выдвигая обвинения против него. Он также добавил, что на следующей неделе намеревается сделать некое объявление.

Ранее Трамп во время своего выступления перед своими сторонниками рассказал, что готов к новой порции обвинений, предположив, что ему должны предъявить их на следующей неделе.

9 августа бывший американский лидер выступил с обвинением в адрес ведущей его дело судьи Тани Чуткан. Политик заявил, что у нее имелись связи с юридической фирмой, обслуживавшей украинскую энергокомпанию Burisma, которая является бывшим работодателем сына президента США Джо Байдена Хантера.

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    Марина Совина
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