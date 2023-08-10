Российская олимпийская чемпионка сообщила об излечении от рака

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова излечилась от рака

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова сообщила об излечении от рака. Об этом спортсменка рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«После трех месяцев лечения, шести курсов химиотерапии мне сказали, что на ПЭТ КТ все чисто! Опухолей нет! Я счастлива до небес! Все труды не зря», — написала Бобровникова.

О своем заболевании гандболистка рассказала в мае 2023 года. Бобровникова поделилась, что у нее диагностировали лимфому Ходжкина четвертой степени — опухолевое заболевание лимфатической системы. «Я неделю лежу в онкоинституте, и мне капают химиотерапию, с восстанавливающим лечением, потом я неделю дома», — описала 35-летняя спортсменка свое лечение.

Бобровникова является пятикратной чемпионкой России и семикратной обладательницей Кубка страны вместе с «Ростов-Доном». В составе сборной России она завоевала золото Олимпийских игр 2016 года, серебро Игр-2020 и бронзу чемпионата мира 2019 года.