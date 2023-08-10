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22:07, 10 августа 2023Спорт

Российская олимпийская чемпионка сообщила об излечении от рака

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова излечилась от рака

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова сообщила об излечении от рака. Об этом спортсменка рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«После трех месяцев лечения, шести курсов химиотерапии мне сказали, что на ПЭТ КТ все чисто! Опухолей нет! Я счастлива до небес! Все труды не зря», — написала Бобровникова.

О своем заболевании гандболистка рассказала в мае 2023 года. Бобровникова поделилась, что у нее диагностировали лимфому Ходжкина четвертой степени — опухолевое заболевание лимфатической системы. «Я неделю лежу в онкоинституте, и мне капают химиотерапию, с восстанавливающим лечением, потом я неделю дома», — описала 35-летняя спортсменка свое лечение.

Бобровникова является пятикратной чемпионкой России и семикратной обладательницей Кубка страны вместе с «Ростов-Доном». В составе сборной России она завоевала золото Олимпийских игр 2016 года, серебро Игр-2020 и бронзу чемпионата мира 2019 года.

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    Дарья Коршунова
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