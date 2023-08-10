Windows XP запустили на очках дополненной реальности Apple

9to5Mac: разработчики запустили Windows XP на очках Apple Vision Pro

Сторонним разработчикам удалось установить и запустить устаревшую систему Microsoft на гарнитуре Apple Vision Pro. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Об успешном запуске XP, вышедшей в 2001 году, сообщили в своем Twitter разработчики эмулятора UTM. Специалисты также показали видео, на котором можно заметить процесс запуска операционной системы в интерфейсе очков дополненной реальности Apple.

Журналисты медиа объяснили, что UTM — эмулятор, который используют для запуска сторонних операционных систем на iOS, iPadOS и macOS. Несмотря на то что XP успешно запустили на visioOS, операционная система не поддерживает функции ввода, то есть с ней невозможно работать — эту проблему энтузиасты пообещали решить в будущем.

«Неудивительно, что Windows XP работает, поскольку операционная система Apple Vision Pro основана на iPadOS, которую разработчики UTM уже поддерживают», — отметили авторы. Однако, по словам журналистов, попытка энтузиастов показалась им интересной. Специалисты отметили, что ПО UTM нельзя найти в App Store, так как Apple выступает против различного вида эмуляторов.

Apple анонсировала гарнитуру дополненной реальности Vision Pro в начале июня. Позже стало известно, что компания будет продавать экземпляры очков по записи. Стоимость устройства составляет 3499 долларов, или около 340 тысяч рублей.