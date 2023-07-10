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00:12, 10 июля 2023Наука и техника

Apple усложнит покупку очков дополненной реальности

Bloomberg: очки дополненной реальности Apple Vision Pro будут продавать по записи

Фото: Christoph Dernbach / Globallookpress.com

Компания Apple продаст ограниченное количество AR-очков. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам обозревателя агентства Марка Гурмана, компания попросила первых покупателей лично прийти за устройством в один из магазинов Apple Store. Девайс будет реализовывать по предварительной записи и лично в руки пользователю.

Гурман объяснил, что таким образом в Apple хотят настроить Vision Pro под конкретного потребителя и показать ему все функции гарнитуры. Из этого следует, что на раннем этапе приобрести очки будет довольно сложно — из-за интереса к устройству и региональных ограничений, так как в начале 2024 года девайс будет доступен только в США.

По информации Марка Гурмана, продажи Vision Pro в других регионах намерены запустить в конце 2024 года. При этом ранее Apple откроет продажи в своем интернет-магазине. Инсайдер сообщил, что гарнитуру дополненной реальности будут реализовывать на рынках Франции, Германии, Австралии, Китая, Гонконга, Японии и Кореи.

В начале июля источники Financial Times рассказали, что компания Apple скорректировала планы относительно объемов выпуска очков дополненной реальности. Если ранее фирма планировала поставить на рынок миллион устройств, то затем понизила прогноз до 400 тысяч единиц.

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    Андрей Ставицкий
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