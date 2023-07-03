Apple резко сократит производство очков дополненной реальности

FT: Apple не сможет выпустить миллион единиц очков Vision Pro из-за проблем

Компания Apple скорректировала планы относительно объемов выпуска очков дополненной реальности. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

По информации издания, корпорация была вынуждена резко скорректировать планы производства Vision Pro. Ранее в компании запланировали выпустить миллион единиц AR-очков в 2024 году, но затем из-за проблем понизили прогноз до 400 тысяч.

Два источника, близких к Apple и ее партнеру Luxshare, отметили, что в 2024-м корпорация сможет поставить на рынок не более 400 тысяч гарнитур дополненной реальности. Отраслевые источники также отметили, что в настоящий момент Luxshare является единственным сборщиком нового устройства Apple. Дополнительно два китайских поставщика сообщили FT, что фирма Тима Кука заказала у них комплектующие, которых хватит на выпуск только 130-150 тысяч единиц Vision Pro.

Главным препятствием при производстве гарнитур назвали трудности при создании OLED-дисплеев, которые имеют сложную конструкцию. По словам инсайдеров, Apple была недовольна поставщиками, которые не смогли произвести большое количество дисплеев без брака.

Ранее обозреватель Bloomberg Марк Гурман заявил, что очки дополненной реальности от Apple оказались слишком тяжелыми. По словам специалиста, в компании запланировали выпуск специального ремешка для Vision Pro.