Назван главный недостаток очков дополненной реальности Apple

Bloomberg: устройство Apple Vision Pro оказалось слишком тяжелым

Очки дополненной реальности от Apple оказались слишком тяжелыми, но в компании планируют решить эту проблему. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам обозревателя агентства Марка Гурмана, многие пользователи, которые получили ранний доступ к гарнитуре, отметили ее габариты и заметный вес. Автор отметил, что девайс тяжело носить в течение двух часов, на которые рассчитана автономность гаджета. Гурман сообщил, что Apple нашла решение для этой проблемы.

В материале говорится, что большой вес Vision Pro, которые многие называют главным недостатком устройства, будет компенсировать специальный ремешок. Аксессуар будет надеваться через голову. При этом практически во всех рекламных материалах Apple демонстрировала очки без этого ремешка.

Марк Гурман выяснил, что аксессуар будет продаваться отдельно, однако его стоимость не раскрывается. Американская компания выпустит в продажу несколько версий ремешка, которые можно будет примерить в шоурумах магазинов Apple Store.

Также автор отметил, что некоторые пользователи жаловались на головокружение и тошноту после использования Vision Pro. Однако похожие симптомы возникали и при использовании гарнитур виртуальной и дополненной реальности других брендов.

В начале июня главный редактор издания The Verge Нилай Патель опубликовал первый обзор Vision Pro. По словам Пателя, ему понравилось качество устройства, однако он не до конца понял, кому может пригодиться девайс Apple за 3499 долларов.