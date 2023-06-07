Появился первый обзор очков дополненной реальности Apple

Издание The Verge опубликовало первый обзор MR-гарнитуры Apple Vision Pro

Главный редактор IT-портала The Verge Нилай Патель одним из первых ознакомился с очками дополненной реальности Apple. Обзор девайса опубликован на сайте медиа.

По словам Пателя, ему удалось воспользоваться MR-гарнитурой сразу после окончания презентации WWDC — после мероприятия девайс появился в комнате с журналистами. Специалист заявил, что перед тем, как надеть шлем на голову, ему вручили iPhone для быстрой настройки устройства. Очки дополненной реальности Apple весят около 500 граммов и соединяются с аккумулятором кабелем — автономность гаджета составляет около двух часов.

Автор рассказал, что при первом использовании очков происходит быстрая калибровка девайса, во время которой шлем сканирует лицо пользователя. Нилай Патель признался, что два 4К-экрана, направленных на каждый глаз, показались ему очень яркими и четкими: мужчина комфортно мог читать текст в браузере Safari. Также ему удалось посмотреть фильм «Аватар» — ощущения он сравнил с просмотром кино в 3D-кинотеатре.

Кроме того, главный редактор The Verge созвонился через FaceTime с другим человеком и увидел его 3D-аватар — «это было одновременно впечатляюще и очень странно». Во время работы гарнитура также следила за руками пользователя и реагировала на жесты.

В заключении Патель перечислил характеристики Vision Pro. Он отметил, что гаджет имеет очень качественный и яркий дисплей, охлаждающий устройство вентилятор, 12 камер и лидар, кнопку для съемки фото и видео. «Apple явно решила кучу серьезных проблем с аппаратным взаимодействием с гарнитурами VR. Но она категорически еще не дала ответа на вопрос, для чего все это нужно на самом деле», — подытожил автор.

Американская компания Apple представила свой первый шлем смешанной реальности Vision Pro на WWDC 2023 5 июня. Девайс оценили в 3499 долларов, продажи начнутся в начале 2024 года.