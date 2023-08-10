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19:05, 10 августа 2023Экономика

Названы сроки реструктуризации «Яндекса»

ТАСС: реструктуризацию бизнеса «Яндекса» могут утвердить в начале 2024 года

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В «Яндексе» планируют в начале 2024 года реализовать озвученные ранее планы по реструктуризации бизнеса и привлечению инвесторов. Такие сроки называет ТАСС со ссылкой на близкий к совету директоров компании источник.

Отмечается, что все предлагаемые советом директоров изменения должны будут одобрить акционеры нидерландской Yandex N.V., которой принадлежит российский бизнес компании. Конкретные предложения им представят до конца текущего года. Пока же реструктуризацию в «Яндексе» обсуждают с несколькими потенциальными инвесторами.

В конце мая в компании заявили о получении заявок на покупку различных пакетов экономической доли. Их пообещали рассмотреть и проверить на соответствие санкционным ограничениям. При этом техногигант отверг возможность перехода контроля над компанией в руки новых инвесторов.

В июне «Яндексу» удалось добиться отмены решения американской биржи NASDAQ о проведении делистинга его акций класса А. В компании тогда напомнили, что при реструктуризации часть бизнеса планируется выделить в отдельную группу компаний, контроль над которой сохранит менеджмент «Яндекса».

В том же месяце с предложением передать российские активы «Яндекса» под контроль государства выступил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, предлагаемая инвесторам покупка компании на рыночных условиях — без предусмотренного указом президента дисконта в 50 процентов при выходе иностранных владельцев из российских активов — нецелесообразна.

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    Дмитрий Воронин
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