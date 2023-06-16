В России предложили передать контроль над «Яндексом» государству

Глава ВТБ Костин предложил передать «Яндекс» под внешнее управление по примеру Fortum

Российские активы «Яндекса» (принадлежит нидерландской Yandex N.V) необходимо отдать под контроль государства по аналогии с тем, как это было сделано с финским энергоконцерном Fortum в апреле. Такое мнение выразил глава ВТБ Андрей Костин, передает «Интерфакс».

Он объясняет, что передать компанию под внешнее управление надо из-за «нецелесообразной» заявленной цены продажи акций. Сейчас инвесторам предлагают купить «Яндекс» на рыночных условиях — без предусмотренного указом президента дисконта в 50 процентов при выходе иностранных владельцев из российских активов. «Я считаю, что вообще сделку не надо делать на таких уровнях», — сказал Костин.

В связи с этим он предлагает действовать «по схеме "Фортума"»: передать контроль над активами государству и вернуть их тогда, когда закончатся санкции. Как выяснило издание РБК, подобная схема в отношении «Яндекса» ни разу не звучала в обсуждениях.

Указ о передаче российской структуры Fortum под временное управление Росимущества 25 апреля подписал президент России Владимир Путин. Российские власти заявили, что таким образом ответили на недружественные действия ряда государств.

Финская Fortum тогда сообщила, что официального уведомления о введении внешнего контроля не получала. 5 мая концерн официально уведомил администрацию президента России о том, что категорически возражает против передачи своих активов под внешнее управление и примет меры для защиты своих прав собственности в рамках международного законодательства. 11 мая Fortum заявила, что полностью потеряла контроль над российскими активами на 1,7 миллиарда евро.