Конгрессвуман осудила запрос Байдена о новой помощи Украине

Конгрессвумен Грин: США не могут выделить новые миллиарды долларов на Украину

Член Палаты представителей, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин прокомментировала инициативу президента США Джо Байдена о выделении новой помощи Украине. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что Байден решил запросить у Конгресса 13 миллиардов долларов на поддержку Киева. Он также призвал выделить 8,5 миллиарда долларов для оказания экономической, гуманитарной и военной помощи Украине и другим странам.