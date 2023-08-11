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01:31, 11 августа 2023Мир

Конгрессвуман осудила запрос Байдена о новой помощи Украине

Конгрессвумен Грин: США не могут выделить новые миллиарды долларов на Украину
Марджори Тейлор Грин

Марджори Тейлор Грин. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Член Палаты представителей, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин прокомментировала инициативу президента США Джо Байдена о выделении новой помощи Украине. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что Байден решил запросить у Конгресса 13 миллиардов долларов на поддержку Киева. Он также призвал выделить 8,5 миллиарда долларов для оказания экономической, гуманитарной и военной помощи Украине и другим странам.

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    Марина Совина
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