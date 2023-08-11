Адвокат прокомментировала вероятность возмещения ущерба Ладе Дэнс после ДТП

Адвокат прокомментировала вероятность возмещения ущерба Ладе Дэнс после аварии

Адвокат Елена Сенина прокомментировала вероятность возмещения ущерба российской певице Ладе Дэнс (настояшее имя — Лада Волкова), которая попала в серьезную аварию, воспользовавшись услугами водителя такси. Об этом она сообщила в разговоре с News.ru.

По словам юриста, артистка может рассчитывать на денежную компенсацию, если водитель будет признан виновным в ДТП.

Правоохранительные органы должны провести проверку по факту ДТП и дать ответ, попадают ли действия водителя под состав административного правонарушения, либо усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 264 УК РФ Елена Сенина

Сенина отметила, что исполнительница может рассчитывать на возмещения вреда, причиненного здоровью, а также морального вреда, а также сможет получить компенсацию в случае, если докажет в суде, что не занималась концертной деятельностью из-за полученных в результате аварии травм.

Ранее Лада Дэнс впервые обратилась к поклонникам после серьезной автомобильной аварии. 10 августа были опубликованы первые фотографии певицы после ДТП. На размещенных фото видно, что артистка получила травмы лица. Помимо этого, на кадрах исполнительница предстала с перебинтованной головой.

ДТП с участием трех автомобилей, в которое попала певица, произошло 5 августа на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске. После аварии певица не могла передвигаться самостоятельно. В автомобиль скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего увезли в больницу.