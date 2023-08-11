Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Торонто

Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Торонто. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче 1/8 финала Медведев оказался сильнее итальянца Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час и 33 минуты.

В следующем матче Медведеву предстоит сыграть с американцем Тейлором Фритцем или австралийцем Алексом же Минором.

27-летний Медведев — вторая ракетка мира. 21-летний Музетти занимает 19-ю строку в рейтинге ATP.

Российские теннисисты продолжают выступать на турнирах ATP в нейтральном статусе.