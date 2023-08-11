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18:29, 11 августа 2023Россия

Уничтожение украинского дрона системой ПВО в Подмосковье сняли на видео

SHOT опубликовал видео уничтожения украинского дрона системой ПВО в Подмосковье

В сети появились кадры уничтожения украинского дрона в Одинцовском городском округе Подмосковья системой противовоздушной обороны (ПВО). Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

На записи, сделанной 10 августа, видно летящий беспилотник самолетного типа, который взрывается в воздухе в результате удара средств ПВО.

Ранее в сети появились кадры разрушений в подмосковном СНТ после падения обломков дрона. На кадрах видно здание, у которого повреждена крыша, а также два пробитых насквозь забора. Кроме того, части беспилотника были найдены на дублере Минского шоссе в том же районе.

10 августа российская система ПВО уничтожила два ударных беспилотника, летевших в сторону столицы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, дроны были сбиты в Калужской области и в районе Центральной автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье.

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    Константин Лысяков
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