Вероятность начала военной операции против хунты в Нигере оценили

Африканист Щербаков: вероятность начала операции против хунты в Нигере высока

Страны Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) могут в ближайшее время начать операцию против хунты, которая захватила власть в Нигере. Так вероятность иностранного вмешательства в ситуацию в стране в беседе с «Лентой.ру» оценил ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ, профессор ВШЭ Николай Щербаков.

«ЭКОВАС в контексте конфликта с Нигером разделилось на части. Некоторые страны, входящие в ЭКОВАС, против вооруженного вмешательства, а основная группа за. У ЭКОВАС нет собственных отдельных сил под каким-то коллективным командованием, они используют исключительно национальные воинские формирования, но в кооперации, в согласовании своих действий. Основанием для вмешательства служит решение саммита ЭКОВАС, который проходил в Нигерии. Нигеру предложили ультиматум, но по ультиматуму ничего не было предпринято, Нигер не согласился с условиями ультиматума, и получается ситуация, когда решение ЭКОВАС должно быть исполнено», — сказал он.

Вероятность начала такой операции, которую проводит международное объединение, достаточно велика. Только что были получены не совсем официальные, но вполне надежные сообщения, что в этой операции ЭКОВАС может получить поддержку организационную, логистическую со стороны европейских стран и США на территории Нигера Николай Щербаков африканист

По словам Николая Щербакова, в Нигере официально находятся базы Франции, Германии, США. Внутри страны есть опорные точки, которые ЭКОВАС готов использовать, отметил он.

«Страны ЭКОВАС имеют трехкратное преимущество по всем родам войск — пехота, бронетанковые и военно-воздушные силы. Хотя армия Нигера не такая и маленькая по меркам африканских стран, но с военной точки зрения Нигер не способен противостоять силам ЭКОВАС», — заключил африканист.

Как заявил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара главы ЭКОВАС во время саммита организации договорились начать как можно скорее военную операцию в Нигере, чтобы свергнуть хунту. Они решились на этот шаг, чтобы совместная борьба стран с терроризмом в регионе не ослабла на фоне внутриполитических проблем в Нигере.

30 июля члены ЭКОВАС дали повстанцам неделю, чтобы вернуть к власти президента Мохамеда Базума. В противном случае они обещали ввести силы своих государств на территорию Нигера.

В ночь на 27 июля мятежники в эфире национального телевидения объявили, что захватили власть в стране и отстранили действующего главу государства. Они закрыли границы, а также объявили конституцию Нигера недействующей. В свержении участвовали члены президентской гвардии, к которым позже присоединилась армия Нигера. Они объяснили свои действия желанием бороться с коррупцией.