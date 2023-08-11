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11:20, 11 августа 2023Бывший СССР

Кулеба назвал основную проблему украинского контрнаступления

Кулеба назвал сильную оборону ВС России главной проблемой контрнаступления ВСУ

Фото: Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал основной проблемой контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскую оборону. Об этом он заявил в интервью испанской газете Mundo.

Он отметил, что украинское контрнаступление двигается «медленно, но неустанно». «Самые большие проблемы — сильные оборонительные позиции, возведенные русскими за последний год», — сказал министр.

Ранее телеканал CNN сообщил, что на Украине и на Западе обращают внимание на достаточно низкий темп украинского контрнаступления. По мнению одного из западных дипломатов, у Киева есть шанс добиться прогресса на фронте, но это вряд ли изменит баланс сил в ближайшие недели.

По мнению венгерского военно-политического эксперта, главы попечительского совета фонда «Защищенное общество» Ласло Фельди, контрнаступление ВСУ было необоснованным решением с профессиональной военной точки зрения. На Западе, по его словам, эту операцию Киева считают напрасной.

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    Алевтина Запольская
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