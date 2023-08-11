Кулеба назвал основную проблему украинского контрнаступления

Кулеба назвал сильную оборону ВС России главной проблемой контрнаступления ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал основной проблемой контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскую оборону. Об этом он заявил в интервью испанской газете Mundo.

Он отметил, что украинское контрнаступление двигается «медленно, но неустанно». «Самые большие проблемы — сильные оборонительные позиции, возведенные русскими за последний год», — сказал министр.

Ранее телеканал CNN сообщил, что на Украине и на Западе обращают внимание на достаточно низкий темп украинского контрнаступления. По мнению одного из западных дипломатов, у Киева есть шанс добиться прогресса на фронте, но это вряд ли изменит баланс сил в ближайшие недели.

По мнению венгерского военно-политического эксперта, главы попечительского совета фонда «Защищенное общество» Ласло Фельди, контрнаступление ВСУ было необоснованным решением с профессиональной военной точки зрения. На Западе, по его словам, эту операцию Киева считают напрасной.